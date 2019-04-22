中媒揭露網路審核基地 文章遭全面封殺

2019-04-22 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國媒體《南方周末》近日刊登一篇題為「濟南：崛起的互聯網審核之都」的長文，揭露中國針對網路內容審核產業的佈局，但該文刊出不久即遭全面封殺。

綜合媒體報導，《南方周末》的報導指出，中國不斷加重對網路審查的力度，目前包含天津、武漢、西安、鹽城、重慶、成都等都有專門的內容審核團隊，這些內容審核人員每天要審核大量的文字、圖片、影像，審核內容則是以新聞為主。上月11日時，中共官媒人民網與濟南市簽署戰略合作協議，也要在濟南建設「內容審核平台」，包含字節跳動、鳳凰網、一點資訊、最右APP等都已在當地建立審核基地，預估濟南將會成為字節跳動的全國第二大營運中心，人員規模將達到3600人。至於《南方周末》刊登的內容目前在網路上已完全消失，即使是在許多轉載的網站也都被刪得一乾二淨。

香港大學新聞傳媒副教授傅景華在過去8年來組織「微博視野」小組，並蒐集了大量中國網警刪除敏感微博的證據，傅景華向媒體表示，大量數據表明，中國網路審查部門，不是用人工智能以敏感詞來審查，而是用人工，逐條逐條在細看。

針對近期中共當局不斷升級輿論管控，不少學者及作家都在網路被禁言或關閉帳號，時政評論員唐靖遠則是認為，目前中共正試圖把它面臨的經濟和金融危機轉嫁到民間去，因為若民眾掌握真相，大規模的自救或恐慌都有可能摧垮中共對社會的管控狀態。他認為中共是希望民眾在無知中保持自我麻醉狀態，成為它能一再反覆收割的韭菜。

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