紀念六四微電影「被下架」？網友：第一天看到就知道要備份

2019-04-20 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路盛傳一部微電影，述說記者以徠卡相機拍下六四經典畫面「坦克人」的驚險過程，引起網友大讚德國相機品牌徠卡（Leica）「很有種」；但據香港南華早報報導，這部影片並非官方許可發布，今（20）台灣網友更發現，原影片已遭下架。

PTT網友今天（20）發現，近日引起熱議的微電影「Leica-The Hunt」影片已遭下架，點入原址已看不到任何內容。

鄉民們表示，「言論自由得來不易」、「因為Leica說沒授權。但很多人都有備份下來了吧」、「辱我天朝，雖遠必誅」、「民主不能當飯吃」、「第一天看到就備份了，這個一定下架」。

這部5分鐘的微電影，以1989年的北京為背景，述說外國攝影師雖受中國軍官追捕，仍以相機拍下著名的天安門「坦克人」照片，片中還穿插戰地攝影師紀錄穆斯林遭槍殺、土匪為難生態攝影師等片段，並於片尾壓上「這部微電影獻給那些致力於讓我們『看到』的人」字樣，疑似把中國政府隱喻為土匪，把中國人民看作異教徒屠殺。

綜合媒體報導，今年適逢六四天安門事件30週年，日期越接近6月4日，中國境內政治氣氛越緊張，影片選在此時發布，引來許多台灣網友叫好，也受到國際媒體注意。而「徠卡相機中國」微博官方帳號則被中國網友的批評聲浪灌爆，然而也有人留下「蠟燭」貼圖，表示「歷史應該被更多人知道」。

這部影片隨後受到中國審查。當地時間週四（18）晚間，任何包含「徠卡（中國用法）」的文章，因「違反相關法律法規或微博社區公約」，都不能在微博上發布；但禁令已於週五（19）解除。

可能是因為徠卡向香港《南華早報》指出，這部影片並非由徠卡委託並許可發布，對於引起的誤解和錯誤結論感到遺憾，公司也已採取行動，不讓這部影片在徠卡官方社群平台分享。

發布影片的巴西廣告公司F/Nazca Saatchi＆Saatchi，過去幾年為徠卡拍攝多部得獎影片，但目前尚未對事件做出回覆；而片中引用的著名照片「坦克人」，是美聯社記者韋德納（Jeff Widener）的作品，他使用Nikon廠牌的相機，拍下中國軍隊開坦克車進入天安門，準備向抗議者開火，卻遭一名民眾以肉身阻擋的畫面。

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