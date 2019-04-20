正妹傳「乳溝照」做社會實驗！ 真相竟然是...

2019-04-20 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕德國女演員派琳娜·羅賓斯基（Palina Rojinski）日前在社群網站Instagram貼出一張醒目的項鍊照特寫，配文則說「我終於有一條星座頸鍊了」，不過網友卻把注意力放在她深長的乳溝，讓這張照片在網路上造成熱議，不過沒想到幾天後，派琳娜卻揭露了這張照片的真相竟然是一個男人的股溝！

派琳娜公布了惡作劇的真相，真實的拍攝中其實是一名男子背對鏡頭露出半個屁股和股溝，再將假髮、項鍊安置在股溝上方，造成了乳溝的錯覺。

在照片瘋傳網路之後，派琳娜出面解釋，這不只是一個拍攝技巧的惡作劇而已，背後其實還有更身的寓意。原來派琳娜的IG上充斥著猥褻及性別歧視的留言，讓派琳娜忍不住表示，「我並不是揮舞著一個大旗像是說：『全德國的變態們快來留言』啊」，所以她特別和德國夜間節目「Late Night Berlin」的主持人計畫了這個惡作劇，就是要來看網友們會如何回應。

沒想到如他所料，「乳溝照」惹來了大量的性騷擾留言，像是「我想把臉埋進去」，照片甚至被德國當地部分媒體拿去炒作文章。

派琳娜巧妙的回擊了這些性別歧視、猥褻的言論，在揭穿惡作劇後，引來不少網友留言支持，「太天才了！」、「最經典的留言就是『我想把臉埋進去』哈哈哈」。

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