時代雜誌公布2019百大人物 最年輕入圍者年僅16歲

2019-04-17 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕《時代雜誌》今日公布百大影響力人物，包含女神卡卡、防彈少年團、巨石強森等知名藝人都入榜，政界也有川普、習近平等幾乎年年入榜的大咖，其中最年輕的入榜者則是發動氣候變遷罷課的瑞典少女桑柏格。

《時代雜誌》今日公布百大影響力人物，其中6位被選為封面人物的人選分別為美國流行樂小天后泰勒絲（Taylor Swift）、好萊塢動作巨星巨石強森（Dwayne Johnson）、英超足球員薩拉赫（Mohamed Salah）、美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、美國電視名人的蓋爾金（Gayle King）、今年金球獎得主吳珊卓（Sandra Oh）。

入選的藝人、明星包含南韓夯團防彈少年團、英國女星艾蜜莉·克拉克 （Emilia Clarke）、奧斯卡影后布麗拉森（Brie Larson）、奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek）、今年入圍奧斯卡影后的葛倫克蘿絲（Glenn Close）、知名歌手KHALID、美國知名歌手亞莉安娜（Ariana Grande）、女神卡卡（Lady Gaga）等等。

入選的領導者則有教宗方濟各、美國總統川普、中國國家主席習近平、紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）、委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）、以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、中國企業家張一鳴，以及年僅16歲的瑞典氣候變遷罷課少女桑柏格（Greta Thunberg）等人。

其他還有臉書創辦人札克柏格（Mark Zuckerberg）、華為創辦人任正非，與資深印裔穆斯林記者敏哈吉（Hasan Minhaj）、前美國第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）、陷入愛滋基因編輯嬰兒爭議的中國科學家賀建奎也被選入百大影響力人物。

完整名單請見：

「時代雜誌2019百大影響力人物」

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