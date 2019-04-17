電影業極力阻止Netflix角逐奧斯卡 美司法部出面警告...

2019-04-17 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕知名串流平台Netflix在日前舉行的第91屆奧斯卡金像獎上，作品《羅馬》成功拿走最佳導演等3項大獎，引起電影界為Netflix影片是否有資格報名角逐奧斯卡爭論不休，不少名人大咖表示不支持，但美國司法部卻遞出警告，表示拒絕Netflix參加奧斯卡獎項恐會違法。

綜合外媒報導，由墨西哥導演艾方索柯朗（Alfonso Cuarón）所執導的作品《羅馬》，在2月24舉行的奧斯卡上獲得最佳攝影、最佳外語片及最佳導演獎項，惹得電影界議論紛紛，美國知名導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）更曾說：「Netflix電影不應有資格獲得奧斯卡獎項，但可以用電視節目明星和創作者身分去報名艾美獎（Emmy Awards）。」

報導表示，奧斯卡金像獎主辦單位及美國影藝學院（AMPAS），日前表示要重新審視Netflix作品是否有資格入圍下屆奧斯卡，對此美國司法部出面回應，拒絕Netflix角逐奧斯卡獎項資格，違反《反壟斷法》導致這些電影的票房減少，更有違公平競爭原則。

Netflix也在推特上表示，「讓負擔不起或者沒有電影院的民眾能在任何地點、時間享受電影，更為電影人提供更多分享藝術的方式，這些事之間並不矛盾。」

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