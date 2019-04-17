美中貿易協定傳採對等機制 恐讓中國「球員兼裁判」

2019-04-17 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕美、中兩國貿易談判進入最後階段，川普政府希望設立確保中方落實協定的機制，美國財政部長努勤上週表示，將會有雙向通用的執行協定，雖然具體細節尚未公布，但努勤的說法已引發外界關注。曾任小布希總統經濟顧問的Daniel Price便對此表示，若中國握有對等權力，可能會「球員兼裁判」，並指美國企業對於中國有權片面採取行動的風險仍不夠警覺。

美中兩國貿易談判進入最後關鍵階段，川普政府希望設立確保中方落實協定的機制，只要中方未遵守承諾，美方就能迅速施加關稅懲罰，不需透過世界貿易組織（WTO）或其他國際仲裁機構。但中國方面不同意單方面的機制，對此美國財政部長努勤表示，預期將會有雙向通用的執行協定，只要某一方沒履行承諾，就要承擔後果。努勤還說，美方對於可能會面臨「某些後果」持開放態度。

雖然努勤並未明言協定的具體細節，但他的說法已引發法律學者、企業及國會關注。根據美方官員指出，對等協議一旦實施，雙方都有權片面祭出貿易制裁，這也將成為中國迅速對美國企業施壓的途徑。

由於執行機制的內容尚不明確，美國的企業團體不願公開評論努勤的說法，但遊說團體指出，川普政府並未徵詢他們意見，擔心若協議一達成，企業將只能被迫接受既成事實。

曾任WTO審判官員的Jennifer Hillman則表示，貿易協議通常都有爭端解決機制，若美中目前正在談的協議若沒有設定第三方仲裁者，將與過去的協議截然不同，對WTO也將造成嚴重衝擊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/