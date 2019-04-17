聖母院大火 馬克宏：希望5年內重建

2019-04-17 04:28

〔中央社〕巴黎地標聖母院昨天遭到大火重創，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，他希望在5年內重建這座有850年歷史的大教堂，並希望法國人民同心協力重建聖母院。

馬克宏在總統府辦公室向全國發表演說表示：「我希望在5年內重建這座大教堂，建得比原來更美麗，我們辦得到。」

不過他也警告：「我們千萬不要落入欲速則不達的陷阱。」

馬克宏指出，這場戲劇性大火，也使慘遭分歧撕裂的法國展現最好的一面。

「我們昨晚在巴黎看到的，是我們動員和團結的能力。」

他指出，法國歷史上也有許多城鎮、港口和教堂毀於大火，「每一次我們都會重建」。

他表示，聖母院大火顯示，「我們的歷史不會停下腳步，我們永遠會有考驗要克服」。

馬克宏昨晚視察聖母院，並說要發動募資，重建聖母院，距起火約24小時，法國企業等各界湧入的捐款已超過7.5億歐元（台幣約260億元）。

其中法國石油大廠道達爾集團（Total）和開雲集團（Kering）各捐1億歐元，法國億萬富翁阿爾諾（Bernard Arnault）和旗下路威酩軒集團（LVMH）以及萊雅集團（L'Oreal）各捐2億歐元。

專家指出，重建工作可能費時數十年。

當被詢及，復原需費時多久，巴黎聖母院基金會主任費雪（Eric Fischer）表示：「我認為需要數十年。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/