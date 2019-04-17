會澳門中聯辦主任 宋楚瑜被宣傳一國兩制

2019-04-17 01:12

〔中央社〕親民黨主席宋楚瑜昨晚會晤澳門中聯辦主任傅自應。傅自應在會晤中宣稱「澳門回歸祖國20年來，『一國兩制』實踐取得了令人矚目的成就」，並要「台灣不要旁觀缺席」粵港澳大灣區。

宋楚瑜一行15日自台灣飛抵香港訪問，先是進入北京中央駐香港聯絡辦公室大樓會晤主任王志民；接著於16日晚間抵達澳門，接受傅自應在專門接待中共領導人的「新竹苑」迎賓館會見。

根據北京中央駐澳門聯絡辦公室官網當天晚間公布的新聞稿，傅自應對宋楚瑜一行表示，「澳門回歸祖國20年來，『一國兩制』實踐取得了令人矚目的成就，澳門社會安定，經濟繁榮，居民的生活幸福指數不斷提高」。

他還說，澳門作為單獨關稅區，正深度參與粵港澳大灣區建設。面對處於中國改革開放最前沿、最具經濟活力的大灣區，「台灣不要旁觀缺席，而應當抓住機遇、積極參與，共同分享大灣區建設釋放的龐大紅利」。

傅自應並表示，「希望親民黨堅持體現一個中國原則的『九二共識』，繼續堅決反對『台獨』，同台灣各界人士一道，共擔民族大義，為推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程而共同努力」。

新聞稿在文末引述宋楚瑜表示，「親民黨堅持兩岸同屬一中，反對『台獨』，追求兩岸和平。兩岸同胞要對實現中華民族偉大復興充滿信心。」（編輯：繆宗翰，陳政一）

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