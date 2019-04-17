共機遠訓擾台 美國務院：北京改變現狀有害穩定

2019-04-17 00:31

〔中央社〕中共軍機日前飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋遠海長訓。對此，美國國務院今天重申，反對任何片面改變現狀的行動，也譴責北京的行動有害，不利地區穩定，也破壞和平架構。

中共解放軍空警500、轟6K、運8、蘇愷30及殲11等多架各型機，台北時間15日中午由中國南部出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋遠海長訓，國防部均派機艦掌握與應處，確保安全。總統蔡英文批評此舉挑戰台海與區域穩定。

美國國務院以不具名發言人名義背景說明方式，重申美方立場表示，反對任何一方旨在改變現狀的片面行動，包括訴諸武力或其他形式的脅迫。

對於北京片面改變現狀的做法，發言人表示，這是有害的，不利於區域穩定，反而破壞數十年來實現和平、穩定與發展架構。

發言人也引述白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）的話：「中國的軍事挑釁將無法贏得台灣任何民心，只會使各地珍惜民主的人們決心更加堅定。台灣關係法與我們的承諾是明確的。」

國務院也呼籲北京停止強制行動，重啟與台灣民選政府對話。發言人也引述「台灣關係法」重申，任何企圖以非和平方式來決定台灣前途之舉，包括使用經濟抵制及禁運手段在內，為美國所嚴重關切。

發言人也再次表示，台灣是可靠的夥伴、民主政治典範，也是世界一股良善力量。美國敦促中國放棄對台灣人民安全、社會、經濟制度的脅迫。

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