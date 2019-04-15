差點扔了！海邊撿到腥臭「嘔吐物」 竟價值逾200萬

2019-04-15 00:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建省廈門市有名男子日前在海灘上拾獲軟爛且氣味難聞的怪石頭，直到專家鑑定後，發現竟是珍貴的鯨魚嘔吐物「龍涎香」，其價值最高可達70萬人民幣（約新台幣321萬元），意外「發大財」！

綜合中媒14日報導，來自廈門的陶姓男子日前和家人出遊，在海灘撿到成人拳頭大小的軟爛異物，外觀呈灰褐色蠟狀，聞起來腥臭。他本來隨手一扔，發現「怪石」被海浪一沖，居然浮在海面上。在好奇心的驅使下，他打撈怪石並拍照傳給友人詢問「其為何物」，友人認為，怪石應該是罕見的「龍涎香」，陶男便將它送至專家機構鑑定。

近日，鑑定報告出爐，該物的確是寶貴的龍涎香，且價格可以賣到50萬人民幣至70萬人民幣左右（約新台幣229萬至321萬元），比黃金還值錢。

專家表示，龍涎香是珍貴的香料，也是名貴的藥材，100頭抹香鯨中僅有1頭有，如果從被捕或打死的抹香鯨取出龍涎香，是沒有任何價值的。由於它外觀其貌不揚，很容易被視為垃圾。

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