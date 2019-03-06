發大財！泰男撿到「鯨魚嘔吐物」 估價高達1500萬

2019-03-06 07:54

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名酒吧老闆過去在沙灘上看到一塊不明物體，隨後把他撿拾回家，最近才被友人發現，該物體竟是極珍貴的鯨魚嘔吐物「龍涎香」（ambergris），經估價後才知，價值近50萬美元（約新台幣1542萬元）。

綜合外媒報導，泰國44歲男子烏帕里（Boonyos Tala-upara）去年6月在蘇梅島沙灘撿到該22磅重物體，他回憶道「它很大塊、呈金色，質地像溶掉的蠟燭，但我戳它時很柔軟，不像是蠟燭。我曾用打火機燃燒，便隨即變成油，然後又再變硬，我從沒有見過這種東西。」

烏帕里一開始並未太過在意，便把該物體放在自家後院，直到上個月才被朋友發現，最後研判竟是被稱為「龍涎香」的鯨魚嘔吐物，賣價可達50萬美元，泰國農業大學漁業學院副院長乃通（Thon Thamrongnawasawat）也認為，該物體應該就是「龍涎香」。烏帕里感到相當開心，直說「它就像是我的幸運彩票，我想賣掉它然後退休。」

由於抹香鯨愛吃魷魚、章魚等，未能消化的喙骨會在腸道內與分泌物結成固體吐出，新鮮的「龍涎香」氣味難聞，但經過陽光、空氣和海水長年洗滌後會變硬、褪色、散發香氣。「龍涎香」一向被視為珍品，以往用來製造香料和名貴藥材，也有被當做香水的定香劑使用。

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