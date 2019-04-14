「童言」證詞不夠力 20年後終破「父殺母」案

2019-04-14 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州26年前1名母親失蹤，失蹤者當時3歲的兒子弗雷澤告訴警方「爸比殺了媽咪」，但因證據不足不起訴，5年前弗雷澤在不經意的情況之下挖掘到母親的遺體，因此申冤翻案，他的父親現在被認定犯下殺人罪。

1993年弗雷澤（Aaron Fraser）的母親邦妮（Bonnie Haim）失蹤，當年3歲的他表示：「爸比射了媽咪，讓媽咪不能動。」但他「童言」證詞不足，無法證明他的父親海姆（Michael Haim）是兇手，僅三歲的弗雷澤就已經在看心理治療師，長大後他也記不得當年發生了什麼事。心理學教授蓋兒‧古德曼（Gail S. Goodman）表示，早年記憶造成創傷，導致記憶消失。

2014年弗雷澤整修童年舊家時表示，在後院挖到「像椰子的東西。」附近也發現一支0.22口徑的步槍。檢驗DNA後發現，被挖出的遺骸就是弗雷澤的母親。海姆隨後在2015年被警方逮捕，罪名是謀殺妻子。如今法庭於本月12日重新審判這起懸案，並將海姆冠上「二級謀殺罪」罪名。

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