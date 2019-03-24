歷史上的佛州男有多狂？ 美網友瘋玩「Florida Man」挑戰

2019-03-24 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕近期美國網友在網路掀起一股「佛羅里達州男子挑戰」（Florida Man）的熱潮，只要在Google的搜索攔中輸入「Florida Man」（佛羅里達州男子，簡稱佛州男）再加上自己的出生月日，就可以找到關於「佛州男」在那天所做過的瘋狂或獵奇「趣聞」；不過，這得歸功於佛羅里達州對於「刑案紀錄」透明化、天氣炎熱與人口密度高所致。

綜合外媒報導，美國有網友在近期發起這個活動，由於美國人對佛州人的印象是「天氣熱瘋子多」，所以這個活動也被挖掘出許多離奇古怪的犯罪或瘋狂事蹟，像是有佛州男用舌頭猥褻電鈴，有個佛州男意圖用披薩攻擊人，還有佛州男挑戰吃蟑螂比賽等等，各種獵奇的事蹟讓網友捧腹大笑。

不過，為什麼佛州男有這麼多事蹟可以讓網友輕易找到，《CNN》研究發現，這可以歸功在許多原因，首先，佛羅里達州擁有美國最透明的《公共記錄法》，又稱《陽光法》，依法規定佛州所有的刑案紀錄都必須公開，只要佛州警方發布案件報告，就可向當局提出「公開紀錄申請」，來取得詳細的案件資料，也因此許出光怪陸離的事會被報導。

再來是佛州的人口多，超過2100萬人，是全美國人口第3多的州，而且它在2018全年度共有超過1.26億人口造訪，佛州的非營利組織「波特因新聞媒體研究所」的高級研究員阿爾．湯普金斯（Al Tompkins）指出，「沒幾個人知道佛州有多大，這裡的人口密度超高；當把一堆人塞在一個地方的時候，什麼鬼事都會瘋狂冒出來」；而更重要的是，佛州幾乎一年四季都是陽光普照的天氣，讓大多數人總是在外頭趴趴走。

不過，當地記者克雷格．皮特曼（Craig Pittman）說，雖然拿佛州男所發生的趣事開玩笑無傷大雅，但也要記得，「也是有些故事很令人難過」；他指出，佛州人的心理健康指數是全美排行的最後一名，這也可能導致許多奇怪刑案發生的主因，「雖然大家以為佛州的犯罪率很高，不過，事實上這裡的犯罪率正在降低，這也歸功於佛州人的身心健康開始獲得改善。」

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