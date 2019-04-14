火星甲烷氣體再度神秘消失 科學家困惑不已

2019-04-14 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕火星是否有生命存在，一直是科學家想解答的重要問題，其中甲烷被不只一次發現存在於火星表面及大氣層，因此被當成是火星上有生物的重要證據，不過近期有消息指出，科學家利用衛星再度進行探測，卻沒有探測到任何甲烷，讓他們疑惑這些甲烷為何會憑空消失。

由美國航太總署（NASA）派出的火星探測車「好奇號」（Curiosity），早在2013年就曾在火星地表探測到強烈甲烷訊號，雖然這訊號過沒幾天就消失，但來自歐洲太空總署的火星快車號（Mars Express，為一顆火星探測衛星）當時也在相同地區檢測到甲烷訊號飆升，外界認為這足以證實火星上確實有甲烷，只是也不明白為何甲烷會突然消失。

近日外媒又傳出，科學家利用環繞火星飛行的「火星微量氣體任務衛星」（ExoMars Trace Gas Orbiter，TGO）進行探測，希望能再次檢測到甲烷。雖然該衛星探測甲烷的能力較以往的感應器強上甚多，但可惜的是這一次卻未發現任何甲烷的蹤跡，目前科學家懷疑，火星大氣層或許存在一種機制，可讓甲烷以一種比想像快的速度消失，但確切情況仍有待進一步研究。

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