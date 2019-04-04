寫下人類太空史新頁！ NASA：2033年載人登陸火星

2019-04-04 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）署長吉姆．布萊登斯坦（Jim Bridenstine）2日於美國國會公聽會上表示，NASA預定將於2024年執行載人登月計畫，2033年將載人登陸火星，完成人類史上首次登上火星的創舉。

據《法新社》報導，布萊登斯坦指出，登陸火星的計畫必須得比載人登月更快馬加鞭，載人登月原訂2028年，但美國總統川普與副總統彭斯已指示提前4年至2024年，NASA為了實行計劃，目前正快馬加鞭。

報導指出，美國即將迎接總統大選，若川普順利連任，2024將會是任期的最後一年，其政治性意味相當濃厚。然而，波音公司開發的高載重太空發射系統（SLS）卻碰上瓶頸，許多專家與議員都質疑NASA是否能在期限內達成目標。

此外，雖然美國政府預定2033年執行載人登陸火星計畫，但NASA自己的行程表則訂在「2030年代」，而登陸火星比載人登月更加講究「天時」，必須得在地球與火星在太陽的同一側時才可進行，這種情況26個月才會有一次，因此2030年後的第一次機會是2031年，之後是2033年。

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