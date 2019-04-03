移居火星不是夢！ NASA公布外星基地3D設計成果

2019-04-03 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕隨著對外太空的探索腳步加快，移居火星也成為人類的夢想之一，美國太空總署（NASA）舉辦的火星棲息地3D列印大賽日前結束，具良好擴建性及採光的4層螺旋狀建築在決選中脫穎而出。

對於各項太空探索任務而言，成功移居外星將是人類的重大里程碑，這也意味著將有更多行動可被執行，在解決維生資源永續循環後，如何有效率地打造居住基地也成了難題之一。目前科學家擬採用3D列印科技，使用相對應的材料、元素，按設計圖在該星球上直接打造建築。

自2015年起，超過10個專業團隊參加了NASA行星基地3D列印設計大賽，近日揭曉前3名設計作品，這些建物不僅要有良好的外型，NASA更設下諸多嚴苛限制，如需至少具有約1000平方英呎（約28坪）、可供4人正常生活1年，並設有容納所需機械工具的存放空間。最重要的是，這些建築物必須完全透過3D列印打造而成，讓太空人甫登陸便可有效率地搭蓋入住。

此外，NASA在美國時間2日亦公布，繼預定於2024年執行的人類登月任務後，將在2033年執行火星載人任務，若然成真，屆時將會是歷史創舉，對人類探索宇宙的夢想寫下更多可能。

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