想挑戰嗎？日本「超高難度」拼圖 僅29塊有人解了3星期

2019-04-13 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕正常來說拼圖片數越多，難度越高。但最近日本推出一款拼圖，只有29塊，卻被評為難度最高的拼圖，甚至還在世界拼圖設計比賽的獲獎，讓不少網友躍躍欲試。

綜合日本媒體報導，這款拼圖叫做「Jigsaw 29」，是由日本秋田公立美術大學畢業生淺香遊設計的。這款拼圖只有29塊，沒有任何圖案。按照慣例，玩家通常會先從4個角落的拼圖著手，再一步步完成周圍的圖案。但這款拼圖卻有5塊拼圖都有直角，讓玩家無法輕易開始。

設計者淺香遊表示，他在設計該款拼圖時特別下了些工夫，「如果用平常組拼圖的方式思考的話，會難以完成」。他透露，當初設定完成拼圖的時間是90分鐘，但通常玩家得花上2小時才能完成，國外甚至有人為此花上了3個星期。

這款拼圖是淺香遊在大三時，為了一門課所完成的作品。該款拼圖在2018年「世界拼圖設計大賽」獲得大獎，它甚至被評選為難度最高的拼圖。除了「Jigsaw 29」，淺香遊還設計了另外4款拼圖，包含所有拼圖都有直角的「Jigsaw 19」、只有9塊拼圖的「Ice9」、像波浪一樣，形狀不規則的「Wave 5」等。

去年3月，一名來自加拿大的網紅克里斯（Chris Ramsay）決定挑戰「Jigsaw 29」，並將過程拍成影片，目前已超過600萬次的點閱率，超高難度的拼圖過程引發網友熱烈討論。

Solving The HARDEST JIGSAW PUZZLE!! - LEVEL 10!

設計者淺香遊臉書

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