不僅容納紐約市區！世界最大洞穴比想像中還大

2019-04-13 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕目前所知的世界最大洞穴是位於越南中部的山水洞（又稱韓松洞，Hang Son Doong）。不過在探險隊持續探勘後發現，山水洞可能只是巨大洞穴群裡的一部分，也就是說，這個世界最大的洞穴可能比我們原本以為的還大。

綜合外媒報導，山水洞光是內部主要廊道就超過5公里長、200公尺高，整體空間足以容納下紐約市區。不過，近期1個英國探險團隊在洞穴內深入探勘，竟無意間發現1個似乎連結著複雜水道系統的巨大水坑。由於氧氣不足，探險隊員僅能下潛至77公尺處就必須回頭，因此沒能發現水道的盡頭究竟通往哪裡，僅能確定這個水道低於海平面。

探險隊表示，這次探險原本是希望證明山水洞和遠在600公尺外的「Thung Cave」有水道互相連接。但探險人員潛入水底後卻意外地發現，水道並沒有如他們所預期地通往「Thung Cave」，而是往地底更深處延伸。他們在記者會上表示，水道是應該通往另一個未知的洞穴，並且猜測這個水道可能有120公尺深。

這批探險隊計劃於明年進行第2次深入研究，如果最後證實山水洞的確透過水道連結到另一個未知洞穴，那山水洞「將確定成為世界上最大的洞穴，並且很可能永遠無法被超越」。越南政府日前曾提出要在當地蓋纜車以促進觀光的計畫，但遭到當地居民強烈反對，目前山水洞內的活動仍以科學探勘為主。

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