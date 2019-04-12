為促進南蘇丹和平 教宗跪地親吻政治領袖鞋子

2019-04-12 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕南蘇丹自2013年爆發內戰以後，國內政局紛亂，直到去年9月，政府與反對派陣營簽署和平協定，衝突才減少，但雙方的互信關係仍舊相當脆弱。本月11日，南蘇丹總統基爾（Salva Kiir）和反對陣營領袖馬查爾（Riek Machar）一起到梵蒂岡訪問，教宗方濟各接見兩人時，竟做出令人出乎意料的舉動，更讓南蘇丹這兩名領袖震驚不已。

根據外媒報導，南蘇丹是個十分年輕的國家，2011年從蘇丹獨立，以為終於可以獲得和平，沒想到總統基爾與時任副總統的馬查爾不合，旋即又爆發內戰，造成超過40萬人死亡，人民忍受著飢迫流離失所。就在本月11日，高齡82歲的教宗方濟各接見基爾與馬查爾，會面時，教宗竟突然屈膝跪地，有些顫抖地一一親吻這次南蘇丹訪團成員的鞋子。

梵蒂岡新聞網也說，教宗打破過去接待外國領袖的規範，只為呼籲南蘇丹守護這得來不易的和平。南蘇丹領袖攙扶教宗起身時，震驚溢於言表 似乎被教宗這種期盼和平的強烈心願給深深打動。方濟各呼籲南蘇丹領袖們，務必遵守雙方簽訂的和平協議，並在5月成立聯合政府。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/