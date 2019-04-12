擁有「黑洞照」版權？ 「視覺中國」被起底是敲詐慣犯

2019-04-12 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名商業圖片交易平台「視覺中國」聲稱擁有中國「黑洞照」所有版權，若要用於商業用途需收費，引起外界爭議，更被起底是盜圖、敲詐慣犯，連中國五星旗都被要求須付費，濫用版權向民眾、企業索賠。

綜合外媒報導，史上第1張黑洞照在10日晚間震撼公布，不過「視覺中國」卻將黑洞照列為「版權所有」，掀起一陣風波，雖後來創辦人柴繼軍發出聲明表示，通過合作夥伴獲得編輯類使用權，授權並非獨家，其他媒體和圖片機構也獲得了授權，但平台上的黑洞照僅能用於傳播使用、新聞編輯，不能供於廣告等商業使用，試圖滅火。

不過該聲明不被大眾接受，《新浪網》報導，不少企業、媒體都跳出來指責「視覺中國」濫用版權索賠，敲詐牟利，多個企業官方微博皆發文表示，公司沒有授權「視覺中國」使用相關圖片，但也被標註了版權。

不僅如此，連中國五星旗、國徽，甚至是中國多位前國家領導人肖像等圖片都被標註版權所有，共青團中央官方微博上寫道：「國旗、國徽的版權也是貴公司的？」事後至今，目前這些照片及視覺中國的網站都已找不到，疑似關站避風頭。

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