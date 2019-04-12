英檢察總長：政府將聽取工黨脫歐建言

2019-04-12 00:22

〔中央社〕英國檢察總長柯克斯（Geoffrey Cox）今天表示，政府將聽取在野工黨（Labour Party）的脫歐建言，包括舉行二次公投。

英國每日電訊報（Daily Telegraph）報導，為求解開與工黨的談判僵局，首相梅伊考慮由國會議員表決是否將脫歐協議交付公投。

柯克斯向國會表示：「我們當然會聽取所有建言，包括二次公投，以取得共識，為國家利益著想，盡快脫歐。」

針對脫歐期限延後，英國企業界主要遊說團體英國工業總會（Confederation of British Industry）今天表示審慎歡迎，同時也敦促政治界儘早結束「亂局」。

歐盟領導人同意將英國脫歐期限最遲延至10月31日，避免英國12日無協議脫離歐盟。

英國工業總會總幹事費爾貝恩（ Carolyn Fairbairn）在推特（Twitter）上發文指出：「這最新一次的延期意味迫在眉睫的經濟危機已化解，但我們需要新的開始。」

「為了全國的就業情形和社群利益著想，所有政治領導人都應善用時間。」

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