驚！ 阿爾巴尼亞首都機場 遭3名武裝搶匪闖入搶劫

2019-04-10 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕阿爾巴尼亞本周二發生了1起武裝搶劫，數名武裝搶匪闖入機場跑道，並從一架載有現鈔的飛機上搶走至少250萬歐元（台幣約8692萬），目前警方已逮捕4名嫌犯，並對其他40名關係人訊問以釐清案情。

綜合外媒報導，在9日早上，阿爾巴尼亞首都地拉那（Tiranë）的德蕾莎修女國際機場，3名身穿軍服全副武裝的搶匪，透過機場消防專用門，闖入機場跑道，並登上一架奧地利航空飛往維也納的客機，搶走機上的大筆現鈔，據阿爾巴尼亞警方表示，當時機場人員正從飛機旁的運鈔車搬運鈔票到飛機上，3名歹徒突然出現並迅速制伏機場人員與控制旅客，接著搶走現鈔。

警方獲報後趕抵現場，與歹徒發生激烈槍戰，有1名搶匪遭到警方當場射殺，其他2名搶匪則開車逃離機場，警方循線追捕嫌犯，發現嫌犯逃逸用的車輛已經被放火燒毀，有當地媒體指出，被警方當場擊斃的嫌犯為遭到通緝的搶劫慣犯，目前被劫走的金額眾說紛紜，根據警方初步報告表示，嫌犯得手約有250萬歐元（台幣約8692萬），當地媒體則聲稱歹徒搶走的金額可能更多。

據了解，阿爾巴尼亞在這3年內至少發生過2起類似的機場搶案，原因為阿爾巴尼亞中央銀行不接受外匯存款，因此阿爾巴尼亞的外商銀行，常委託航空業者運送現金至奧地利的維也納存放，奧地利航空發言人谷本（Tanja Gruber）表示，遭到搶劫的航班上機組人員與乘客皆安全，該航班延誤了3小時後起飛，基於安全為由，將暫停接受運送現鈔的業務。

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