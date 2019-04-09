南非20歲男子在家中慘死 兇手竟然是「牠們」

2019-04-09 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕南非有1名20歲男子，上周四在自家遭到自己的2隻寵物犬咬死，接著屍體被牠們拖到院子，2名保全獲報後抵達現場，將2隻咬死主人的寵物犬擊斃。

綜合外媒報導，被咬死的男子住在南非普馬蘭加省埃爾默洛（Mpumalanga Ermelo），在本月4日，醫護人員與武裝保全獲報抵達范斯塔登（Ruan van Staden）現場時，發現他倒臥血泊中，2條狗撕碎他的衣服並咬著他的頸部與頭部，保全馬里便決定回家拿槍。

當馬里拿槍重抵現場時，2犬正在拖行范斯塔登的屍體，便對2犬開槍威嚇牠們，雖然牠們暫時鬆口，但又馬上對范斯塔登的屍體攻擊，最後馬里與他的同事只好將2犬開槍擊斃。

馬里在事後受訪時表示，「院子四處充滿鮮血，而他倒在血泊中。」、「這是我這輩子看過最令我毛骨悚然的景象了。」親友們也對范斯塔登的離去感到不捨，紛紛在社群網站發文悼念，至於范斯塔登為何被自家寵物犬咬死的原因仍在調查中。

死者達范斯塔登（圖擷自Ruan van Staden 臉書）

親友們在臉書發文悼念。（圖擷自Li-Zé Marais 臉書）

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