慘！ 盜獵者遭大象踩死 遺體被獅群吃了只剩頭蓋骨

2019-04-07 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕現世報！一名盜獵者和同夥上週潛入南非的國家公園獵殺犀牛，卻遭大象踩死，遺體之後被園區的獅群吃了，只找到頭蓋骨和1條褲子。

綜合外媒報導，死者與同夥4月1日進入南非克留格爾國家公園（Kruger National Park）盜獵犀牛，但在2日晚間遭大象踩死。園方指出，家屬從同行者獲知死訊後，打電話給護林員，園方隨後安排搜索隊找尋遺體。

南非警方表示，死者的同夥在離開公園後，打電話告知死者家屬，他們把遺體放到園內道路上，讓其他人可在早上發現死者。但由於光線不足，搜索隊直到4日才找到已經不完整的遺骸。

報導指出，搜索隊在鱷魚橋（Crocodile Bridge）區域發現盜獵者的遺骸，園方表示，「現場跡象表明，遺體被獅群吃掉了，只剩下頭蓋骨和1條褲子。」

該公園執行管理員菲利普斯（Glenn Phillips）警告，「非法和徒步進入克留格爾國家公園不是明智之舉」、「這非常危險，而這一件事證明了這一點」。

克留格爾國家公園是非洲最大的野生動物保護區之一，園內有大量的獅子、豹、犀牛和大象，不時發生盜獵事件。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/