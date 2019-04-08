日本新天皇膝下僅1女 皇位繼承權再掀討論

2019-04-08 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕日本皇太子德仁將於5月1日即位，成為新天皇，上週公布年號「令和」，現任明仁天皇也將寫下仍在世即卸任的紀錄。但德仁膝下只有獨生女愛子（Aiko），沒有兒子，再次引起日本皇位是否開放女性繼承的討論。

據法新社報導，《皇室典範》是規定日本皇位繼承順序、皇室制度和結構的法律，其中明載皇位僅限男性繼承，因此現年17歲的愛子內親王不具繼承資格；除了德仁的弟弟文仁有繼承權，其姪子12歲悠仁親王是另名人選，但未來若沒有子嗣，天皇仍將面臨繼承危機。

據日媒《讀賣新聞》去年調查，有2/3日本民眾期許讓女性皇室成員成為合法的皇位繼承人。東京居民瑞穗（Mizuho）對此表示，愛子公主因為性別而無法登上王位，這並不合時宜，「為什麼我們不能像英國皇室中，有伊莉莎白女王這樣的女性繼承人？」

繼承人限男性也為天皇、皇后帶來壓力。德仁妻子、未來的日本皇后雅子是哈佛高材生，原是優秀的外交官，後因嫁入皇室辭去工作。皇室曾對外宣布雅子患有「適應障礙」，雅子也因此較少露面；外界推測，除了在自我和遵守體制中度日，雅子在生下愛子之後，可能受到繼續生育的壓力，導致身心理出現問題，但其病情這2年似乎好轉許多，民眾有較多機會能在公務場合看見準皇后的身影。

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