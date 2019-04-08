殘酷！研究：日人30多歲10％無性經驗 收入越低處男越多

2019-04-08 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕受低薪、高失業率影響，亞洲國家的年輕人出現對戀愛約會興致缺缺的傾向，如台灣的「厭世代」、南韓的「全拋世代」，以及日本的「草食男」、「佛系男」。而今（8）日刊登於英國醫學期刊《BMC公共衛生期刊》（BMC Public Health）的研究指出，30多歲的日本人中，有10%的人仍保持童子之身，而且收入越低，處男的比率就越高。

綜合日媒報導，東京大學客座研究員涉谷健司的研究團隊，統整日本國立社會保障、人口問題研究所於1987年至2015年進行的結婚生子、性經驗的意向調查，發現18到39歲男女的「童子率」在2000年時最低，之後就不斷提高，如1992年有20%男性是處男，2015年升至25.8%，女性則從21.7%升至24.6%。

此外，1987年30歲前半的男性有8.8%是處男，2015年增加到12.7%，女性則從6.2%上升至11.9%；1992年30歲後半的男性有5.5%是處男，2015年則上升至9.5%，女性則從2%上升至8.9%。

研究人員指出，過去雖然常把對約會戀愛沒興趣的男生稱為「草食男」，但事實上這種情況並非出自他們本意，而是與他們的收入以及工作的雇用型態有關係。從數據來看，在25到39歲的男性中，擁有正職工作與其他雇用型態的人相比，有性經驗的比率高出3.82倍，若是與待業男性相比，有性經驗的比率更高出7.87倍，可見收入越低，處男的比率就越高。

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