貓皇不理人？研究：貓聽得懂名字 前提是有好處...

2019-04-08 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕人類自9500年前開始飼養貓，時至今日全球共有6億隻家貓，但至今許多「貓奴」都有一樣的疑惑，到底「主人」聽不聽得懂自己的名字，又曉不曉得自己被呼喚？英國科學期刊《科學報告》（Scientific Reports）4日刊登了一份研究報告，指出貓確實聽得懂自己的名字，也能分辨出飼主與其他人的聲音，也能查覺飼主的表情變化。

綜合日媒報導，日本上智大學比較認知學准教授齋藤慈子組成研究團隊，研究112隻家貓與貓咪咖啡店裡的貓咪，並用攝影機錄下貓咪被飼主與陌生人呼喊名字的反應，觀察耳朵、尾巴等細微動作。

接著，研究團隊找來飼主與陌生人，分別對貓咪喊出3次與名字相同語調的字詞，以及1遍名字，並觀察貓咪的反應。結果發現，貓咪對與名字相同語調的字詞興致缺缺，等到最後聽到自己的名字時，都會出現很大的反應，而比起陌生人的呼喚，貓咪對主人的呼喚，反應則更加強烈。

齋藤慈子則指出，貓確實聽得懂自己的名字，而且似乎是從餵食、玩耍與撫摸時，記憶起人類重複呼喚的同樣字句，並把名字當成是一種獎勵的訊息。

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