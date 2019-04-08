利比亞叛軍進逼首都 激戰釀21死27傷

利比亞國民軍（Libyan National Army，LNA，圖）和政府軍在首都的黎波里附近展開激戰，造成21死27傷。（路透）

2019-04-08 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕岌岌可危！由哈法塔將軍（Khalifa Haftar）所率領的叛亂部隊利比亞國民軍（Libyan National Army，LNA），和政府軍在首都的黎波里附近展開激戰，造成21死27傷。

據《BBC》報導，哈法塔率軍從東邊進攻，目的是占領的黎波里。利比亞總理薩拉傑（Fayez al-Sarraj）痛斥哈法塔試圖政變，並強調會對叛亂分子展開武力攻擊。在局勢不斷惡化下，世界各國已開始從利比亞撤離人員。

儘管聯合國呼籲雙方停戰2小時，藉此疏散傷者和平民，但目前戰鬥仍在繼續。聯合國無奈表示，出於人道主義的休戰要求遭到忽視，連救援單位也無法進入戰區。

自從2011年利比亞強人格達費（Muammar Gaddafi）遭推翻和殺害後，該國一直處於動亂之中，一度有數十支民兵部隊在境內活動。目前武裝勢力已分別和聯合國支持的政府軍民族團結政府（Government of National Accord，GNA）或LNA結盟。

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