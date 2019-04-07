要移民折返別來美國 墨西哥民眾抗議燒川普人像

現場民眾甚至還製作了紙糊的川普以及墨西哥總統羅培茲．歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）的肖像，並在現場直接放爆竹將肖像燃燒掉。（路透）

2019-04-07 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普5日前往美國與墨西哥邊界視察時，竟強硬向非法移民喊話，表示美國已經飽和，要他們調頭折返。對此，6日位於墨西哥南部恰帕斯州（Chiapas）的移民局（INM）前出現抗議活動，憤怒群眾不僅蛋洗移民局，還製作了川普與墨國總統的紙模型，現場焚燒表達不滿。

據《法新社》報導，抗議群眾中包含來自古巴的移民，以及海地的兒童，有人頭戴川普的面具，讓現場小孩包圍著他又唱又跳，甚至還跳到身上又拉又扯。現場民眾甚至還製作了紙糊的川普以及墨西哥總統羅培茲．歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）的肖像，並在現場直接放爆竹將肖像燃燒掉。此外，有人甚至還對移民局砸蛋，表達對於川普言論的不滿。

川普6日時抵達加州卡萊克希柯，視察美墨邊界時像移民喊話：「我們的國家已經飽和，我們的地方已經飽和，無法再容納你們，所以折返吧，事情就是這樣」，川普甚至還威脅墨西哥政府，如果非法移民跟毒品走私狀況沒有改善，將對墨西哥進口美國的汽車，徵收25%懲罰性關稅。

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