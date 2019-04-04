產房內偷裝針孔！赤裸、表情全都錄 院方：為了抓小偷

2019-04-04 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州聖地牙哥一間醫院遭指控，竟在數間婦女中心手術室內暗中架設針孔攝影，遭偷拍的受害者多達1800人，包含剖腹產、人工流產、硬膜外麻醉術等，手術過程中，「患者全身赤裸，下體、乳房甚至臉上的表情都一覽無遺」，目前已有81名婦女提起訴訟。

綜合外媒報導，起訴書內容顯示，事情發生在2012年，夏普格羅斯蒙特醫院（Sharp Grossmont Hospital）當年夏天在婦女保健中心安裝了數個攝影機，錄下婦女們接受手術和分娩的過程，時間長達11個月，檔案存在幾台電腦桌機內。而且有些偷拍的影片不需要密碼就可以看，目前至少已經刪除了一半，而醫院無法說明何時刪除了影片，也無法確認是否採取了適當的措施，確保文件沒有外流。

原告梅麗莎（Melissa Escalera）說，她緊急剖腹產生下女兒被偷拍了下來，「我無法同意自己在最脆弱的時刻遭到拍攝」。

對此，代表婦女發言的律師艾莉森（Allison Goddard）指出，「光想就覺得可怕，尤其是在當今網路發達的時代，如果其中一支影片落入壞人手中，事情將完全失控」。

醫院的聲明中承認確有安裝針孔攝影機暗中拍攝，但澄清這是為了抓一個偷藥的小偷。醫院坦言，「雖然設置攝影機的目的是為了錄下偷藥小偷，但醫療人員、病患也同時入鏡了。對於為了確保用藥安全而造成患者困擾，我們感到真誠地後悔。」

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