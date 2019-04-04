1件1萬！法國「牛仔內褲」 前露「該邊」後露屁股蛋

2019-04-04 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大知名時尚網購平台《SSENSE》近期推出一款前衛服飾「牛仔內褲」，引起網友熱烈討論。牛仔褲是歷久不衰的時尚單品，不過將牛仔褲和內褲結合的奇特設計，卻非人人能買單，讓不少網友批評是「牛仔尿布」、「跟我自己剪掉牛仔褲不是一樣」。

在《SSENSE》的購買頁面上顯示，該服飾是法國當紅設計師品牌「Y/Project」的產品，一件要價235英鎊（約新台幣1萬元），標榜百分之百純棉，中腰剪裁配合高衩設計，而外觀與一般內褲無異，前方逼近「該邊」，後面則會露出屁股蛋，在穿著時幾乎會讓整條腿外露。

不過，由於設計太過創新、挑戰尺度，也換來國外網友在社交平台上的反彈聲浪。有人質疑「到底應該穿在裡面還是外面」、「大腿內側不會被布料磨破嗎」，不過，官網上有說明，這件服飾沒有既定穿法，不只能當內褲，也能作為外褲穿。

此外，還有人表示「這不是愚人節笑話吧」、「我只要拿出我所有牛仔褲，剪掉腿，就能以高價賣出換零用錢了」。

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