史上第一位 芝加哥選出非裔女同性戀市長

2019-04-03 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國著名城市芝加哥又寫下一頁新的歷史，當地時間2日晚間出爐的選舉結果顯示，芝加哥市民選出了當地史上第一位非裔女同性戀市長，同時也讓芝加哥成為由非裔女性統治的美國城市中規模最大的一個。

綜合媒體報導，新任市長萊特福特（Lori Lightfoot）是前聯邦法院檢察官，同時也是一位政治素人，她在這場選舉中訴求結束貪腐的政治、全力協助低收入戶家庭的生活，藉此打敗了其他13位候選人，在第2輪選舉中獲得超過74%的得票率，順利當選市長。56歲的她是芝加哥選出的第一位女同性戀市長，確認當選後，她和老婆及女兒都開心地站上台與群眾同賀。

萊特福特在勝選演說中表示，她將誓言對抗政治體制和龐大利益，只要市民們團結一致，人民的利益終將勝過少數權貴階層的利益，芝加哥將不會再是一座「以郵遞區號決定個人命運的城市」。

芝加哥是美國第3大都會區，僅次於紐約和洛杉磯，但長期飽受幫派暴力和謀殺案件困擾，具有法律和檢警背景的萊特福特當選，或許有利於扭轉這個城市的黑暗局面。現今美國尚有舊金山、紐奧良、亞特蘭大等其他7個城市由非裔女性市長治理，但芝加哥是其中最大的都會區。

"Every child out there should know this:



Each of you, one day, can be the Mayor of Chicago." — Lori Lightfoot （@LightfootForChi） 2019年4月3日

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