中國災難年！ 11天7件重大事故 累計156人死亡

2019-04-02 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期意外不斷，不但化工場頻頻發生爆炸、死傷嚴重，連森林都都起火燃燒，僅僅11天內就發生7起重大事故，往不少網友議論紛紛，更有人將2019年稱之為「災難之年」。

綜合外媒報導，中國自2015年天津大爆炸後到日前發生的江蘇大爆炸，年年事故不斷，近期更頻繁發生爆炸、火災，短短11天內有7起重大傷亡事故，官方公布的死亡人數達156人，外界猜測死傷人數恐比官方公布更高。

報導指出，7起事故中，除3月30日四川涼山森林大火的事發原因仍待調查以外，其餘6起都屬於公共安全事故，其中最為嚴重的莫過於3月21日發生的江蘇響水爆炸案最為嚴重，造成78人死亡、566人受傷。

其餘事件分別為，江蘇揚州海底電纜工地鷹架倒塌，造成6人死亡、5人受傷；四川成都雙流機場飛機滑行道橋工程發生鋼筋傾倒，4人死亡、13人受傷；湖南常長高速少上大客車突然起火，有26人死亡、28人受傷；山東青州工廠爆炸5人死亡；四川涼山森林大火，目前已知有30人罹難；江蘇昆山台資企業漢鼎公司廠區存放廢金屬的貨櫃爆炸，7人死亡、1人重傷、4人輕傷。

由於中國連日發生意外災害，不但引起當局高層及媒體關注，民眾也是議論紛紛，表示「又又又又爆炸啦」、「是商量好的連環炸嗎？」、「感覺有點不對勁啊」、「江蘇剛炸完，這邊安徽又來了，四川、山西大火接著趕來，今年不太平啊」，另有網友直呼：「繼續下去，不用美國貿易戰、不用民運反共、不用人民起義、不用中共高層內訌，單就人禍，中國危矣！‌‌」

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