中國再傳爆炸意外 上午大檢查...下午安徽化工廠秒起火打臉
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中國再傳起火爆炸意外，昨下午安徽化工廠爆炸起火。（圖擷自Youtube）

中國再傳起火爆炸意外，昨下午安徽化工廠爆炸起火。（圖擷自Youtube）

2019-04-02 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期工廠爆炸意外不斷，昨下午再傳安徽省化工廠爆炸意外，現場火勢猛烈、濃煙直竄，所幸皆無人員傷亡，令人傻眼的是，在爆炸當日上午，中國當局曾在微博發出，為記取江蘇化工廠爆炸的教訓，全面對化工企業進行消防安全大檢查的貼文，引起網友不滿。

綜合外媒報導，昨下午3點多安馬鞍山市慈湖地區一間化工廠再傳爆炸意外，影片中可見工廠火勢不小、冒出大量濃煙，經初步研判是因為廠區的化學材料著火才會導致火災，火勢在2小時內控制住，並無人員傷亡。

據《新浪網》報導，最諷刺的是昨日上午馬鞍山市人民政府才在微博貼出政務要聞，表示要記取江蘇化工廠爆炸的教訓，連日來消防救援支隊以整治火災隱患，全面對化工廠進行消防大檢查，但此文一出後下午就再度傳來化工廠爆炸意外。

網友紛紛回應「這文似乎有一絲絲尷尬」、「打臉真快，不知道是不是做做樣子」、「不說客套話了，多做點事吧」、「趕緊摀臉，要不然臉會腫的」、「務實一點吧政府部門」。

據了解，該起爆炸意外已經是中國這2週內第5起工廠爆炸事故，先前最嚴重的2次爆炸意外分別發生在江蘇鹽城響水縣及江蘇崑山市，其中江蘇鹽城響水縣的化工廠爆炸更導致至少78人死亡。

  • 馬鞍山市人民政府在爆炸當日一早曾發文表示連日來對化工企業進行大檢查，下午就發生意外打臉。（圖擷自微博）

    馬鞍山市人民政府在爆炸當日一早曾發文表示連日來對化工企業進行大檢查，下午就發生意外打臉。（圖擷自微博）

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