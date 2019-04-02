中國再傳爆炸意外 上午大檢查...下午安徽化工廠秒起火打臉

2019-04-02 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期工廠爆炸意外不斷，昨下午再傳安徽省化工廠爆炸意外，現場火勢猛烈、濃煙直竄，所幸皆無人員傷亡，令人傻眼的是，在爆炸當日上午，中國當局曾在微博發出，為記取江蘇化工廠爆炸的教訓，全面對化工企業進行消防安全大檢查的貼文，引起網友不滿。

綜合外媒報導，昨下午3點多安馬鞍山市慈湖地區一間化工廠再傳爆炸意外，影片中可見工廠火勢不小、冒出大量濃煙，經初步研判是因為廠區的化學材料著火才會導致火災，火勢在2小時內控制住，並無人員傷亡。

據《新浪網》報導，最諷刺的是昨日上午馬鞍山市人民政府才在微博貼出政務要聞，表示要記取江蘇化工廠爆炸的教訓，連日來消防救援支隊以整治火災隱患，全面對化工廠進行消防大檢查，但此文一出後下午就再度傳來化工廠爆炸意外。

網友紛紛回應「這文似乎有一絲絲尷尬」、「打臉真快，不知道是不是做做樣子」、「不說客套話了，多做點事吧」、「趕緊摀臉，要不然臉會腫的」、「務實一點吧政府部門」。

據了解，該起爆炸意外已經是中國這2週內第5起工廠爆炸事故，先前最嚴重的2次爆炸意外分別發生在江蘇鹽城響水縣及江蘇崑山市，其中江蘇鹽城響水縣的化工廠爆炸更導致至少78人死亡。

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