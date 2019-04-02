中媒稱新年號抹不掉中國痕跡 日網友嗆：你們可以叫近平元年

2019-04-02 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府於今（1）日中午宣佈新年號「令和」，並於5月1日起正式實施。「令和」引用自日本現存最古老的詩歌總集《萬葉集》，這也是日本首次打破慣例，不借引中國典籍而取用日本的古典詩集，但中國官媒《環球網》卻硬扯新年號無法抹去中國痕跡。對此，日本網友回嗆中國也能取個「近平元年」。

日本引古籍取新年號 中媒硬扯：含有對中國的藐視

綜合日媒報導，新年號「令和」是引用自日本現存最古老的詩歌總集《萬葉集》，收錄由四世紀至八世紀4500多首長歌、短歌，共計20卷，記載天皇、貴族、防人（抵禦外敵的士兵）到平民所詠嘆過的詩歌，不僅在日本文學史上具有極高地位，至今仍影響當代流行文化，如著名新海誠動畫《言葉之庭》、《你的名字》皆有引用其詩句。

而「令和」是取自《萬葉集》第5卷中詠嘆梅花的第32首並序：「初春『令』月、氣淑風『和』、梅披鏡前之粉、蘭薫珮後之香」，而這也是日本首次打破慣例，不借引中國典籍而取用日本的古典詩集。

對此，中國官媒《環球網》卻強調，日本新年號「無法抹去中國痕跡」，稱《萬葉集》與中國古典文化之間有著不可分割的關聯，《萬葉集》是日本現存最古老的和歌集，但其借鑒了中國詩歌的題材、形式以及表現方法，收編了部分漢詩，由於當時日本並未擁有自己的文字，裡頭詩歌也都採用漢字為注音符號記錄而成。

《環球網》另一篇社論更宣稱，日本新年號含有「對中國的藐視」，聲稱日本在吸收了國外文化之後，經過一段時間的沉澱，轉化成自己的東西，然後反過來藐視老師。

中媒評論莫名其妙 日網友酸文革抹去古代中國痕跡

隨後，中國官媒的無禮評論今（2）日登上了日媒《產經新聞》，據《產經新聞》報導指出，除了《環球網》稱新年號無法抹去中國痕跡，還有中國網友表示新年號的出處是後漢詩人張衡，其作品「歸田賦」文選十五中的「仲春令月，時和氣清」。而對於日本新年號首次不採中國典籍，中國外交部發言人耿爽昨（1）日的記者會上的回應卻打了自家媒體一巴掌：「這件事情是日本內政，我們不作評論」。

對於中媒的評論，不少日本網友覺得莫名其妙，因為日本從來沒說《萬葉集》跟中國文化沒關係，更沒說要抹去中國的痕跡，畢竟日文假名就是從漢字簡化來的，日本文化也受中國薰陶，這些都是歷史，但對於中媒這種「硬要吃豆腐」的說法相當不以為意，「不懂一個早就不用年號的國家是在在意什麼」。

不僅如此，許多日本網友更直接開嗆：「經過文革後，現代中國與過去的中國一定得分得很開，以前中國有很多厲害的思想家、發明家與藝術家，（日本）對這點抱持敬意，但絲毫不尊敬現代中國」、「現代中國跟過去的中國學著點好嗎」、「中國大陸先人的功績相當了不起，但現在的中國人已經不是同個人種了」、「現代中國倒很擅長抹去古代中國的痕跡」、「這種評論從來都只有中華民國應該講吧，由北京來說真的沒什麼說服力」、「中國過陣子等習近平稱帝後就有年號啦，例如『近平元年』。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/