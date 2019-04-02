600萬人請願 英國會討論停止脫歐

2019-04-02 03:13

〔中央社〕英國國會今天討論停止脫歐議題，因為已有空前的600萬人聯署請願書，主張撤銷英國脫歐進程。

英國2016年公投以52%對48%，決定退出歐洲聯盟，次年梅伊首相發出通知，將依據歐盟里斯本條約第50條規定，在2019年3月29日脫歐。

但她與歐盟商定的脫歐協議3次送交國會表決都遭否決，迫使脫歐日期至少延後到4月12日，也使某些人民主張乾脆取消脫歐。

在梅伊發表談話、宣稱她對脫歐問題與人民站在一邊後，主張撤除里斯本條約第50條的線上請願活動便如火如荼地進行。聯署網站一再當機，因為每分鐘有多達2000人簽署。

在野工黨籍國會議員麥金奈（Catherine McKinnell）在議場展開討論時說：「這項請願獲得空前龐大的人群支持，不過這也不令人意外，因為我們生活在前所未有的時代。」

這項討論大致屬於象徵性，並未在下議院主要議事廳進行，主議事廳正討論梅伊脫歐協議的替代性選項。

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