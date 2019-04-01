民主國家還要年號？日媒與網友對「令和」這樣看

2019-04-01 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府於今（1）日中午宣佈西元645年來第248個年號「令和」，並於5月1日皇太子德仁接棒起正式實施。而新年號的頒布，也讓日本人反思在生活習慣西化且早已轉型為民主制度的日本，使用「年號」的意義究竟是什麼？

據《產經新聞》報導，「年號」起源自中國古代，除了是代表帝王的正統標誌，也有象徵皇帝能支配時間的意思，在日本則是天皇或幕府將軍的權力象徵。但除了與權力連結外，年號同時也有為人民祈求和平與幸福的意義，日本在明治時期改為「一世一元制」（一代天皇一個年號）前，過去的天皇遇到天災、瘟疫與戰亂時也會改元，或拿前一個年號「平成」舉例，其實就象徵了「國內外與天地能達成平和」的意義。

據《產經新聞》與《富士新聞網》於3月共同進行的民調，有超過6成的日本人希望「新時代能成為比平成還好的時代」，似乎代表人民將希望寄託在新年號上的文化仍未改變。而自首個年號「大化」以來，加上最新的「令和」已有248個年號，每個都代表著日本人民對於國家的祈願。

綜合日媒報導，年號對日本人來說意義非凡，在官房長官菅義偉準備發表新年號時，許多民眾守著首相官邸官方推特（Twitter）、臉書（Facebook）、YouTube及Instagram等社群和影音網站的直播，在宣布新年號為「令和」的當下，推特直播線上人數超過46萬、YouTube則超過21萬人

對於新年號「令和」，日本網友則有許多不同看法，有人覺得「很帥」，但也有人說「莫名有點土」。此外，雖然日本人是「大和民族」，「和」這個字已經在年號中出現了20次，上上個年號「昭和」也用了64年，不少人也覺得「怎麼又有和」。

另外，由於平成的天災人禍太多，如奧姆真理教所犯的東京地鐵沙林毒氣事件、東日本大地震、阪神大地震等，許多人真心祈求新年代能一切平安。最後，許多人感受到的是不習慣，表示要習慣這個新年號還需要一段時間。

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