問一下也不行？港議員審國歌條例被抬出場 轟主席「濫權」

2019-03-31 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕備受爭議的香港《國歌條例》草案30日在香港立法會進入逐條審議階段，民主派議員許智峯要求發言後被主席拒絕，最後遭保安人員抬走。

綜合媒體報導，民主派議員擔憂香港《國歌條例》草案會成為剷除異己的新法源，30日就草案內容可能影響人權之處提出疑慮。委員會會議接近尾聲時，由於討論導言就花了1.5小時，屬建制派的委員會主席廖長江決定「劃線」限制議員發言，並提醒要發言的議員記得按下發言鈕。

許智峯其後按下按鈕要求發言後被拒，因此抗議廖長江「濫權」。雙方爭執並僵持數分鐘，最後廖長江以許智峯「行為不檢」為由，下令議場人員驅逐，此言一出，令台下其他議員也感到錯愕，脫口而出「不是吧」；許智峯拒絕配合離場，最後竟然是被4名保安人員分別架著手腳抬出會場。

許智峯事後表示，這已是他在審議《國歌條例》草案時第2次被抬走，以往的立法會法案委員會審議其他法例，基本上不設時限，在法例審議中，建制派就1項條文的發問就可達10輪以上。當天他只發言了2次，且是事後才想到要追問的問題，因此比較晚按下發言鈕，他批廖長江限制言論、有礙議員監察政府。

有多名議員聲援許智峯，建制派的蔣麗芸也替許求情，認為許智峯已多次強烈表達發言意願，廖長江可以斟酌處理，不過還是會尊重廖長江的決定。對此，廖長江事後強調，在「劃線」前已給予對方足夠時間按發言鍵，並沒有刻意禁止許智峯發表言論。

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