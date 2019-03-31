滅絕恐龍隕石有多強？ 最新研究：魚被海嘯沖到美國內陸

2019-03-31 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕雖然學界早已清楚6600萬年前小行星撞擊墨西哥，讓恐龍就此告別地球舞台，但對於撞擊當下的場景則仍有許多疑惑。最新研究指出，由於小行星的衝擊力太強，讓許多魚被彈飛到陸地上，甚至被海嘯捲進內陸。近期美國內陸找到了許多這類化石，成為研究小行星撞擊地球的重要證據。

據《NHK》報導，美國堪薩斯大學（University of Kansas）的研究團隊在北達科他州的白堊紀末期地層中，發現了許多重疊並排的古代鱘魚與植物化石，此外，在鱘魚化石的魚鰓部位與植物化石表面，找到因強大衝擊而生成的玻璃狀粒子。

報導指出，至今研究認為，白堊紀末期有顆直徑12公里的小行星撞擊墨西哥猶加敦半島（Yucatan Peninsula），造成恐龍大規模滅絕。研究團隊認為，因當時小行星的衝擊力太強，連帶把海裡的魚與植物彈飛到陸地，甚至是被巨大海嘯沖到陸地上。

另外，由於發現北達科他州位處美國內陸，距離小行星的撞擊位置超過3千公里，估算在撞擊發生後2小時，該地曾遭到10公尺高的波浪淹沒。

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