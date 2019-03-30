愛看愛上傳恐攻影片？ 基督城教授：是創傷壓力症候群症狀

2019-03-30 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭基督城本月15日爆發紐國史上傷亡最慘重的恐怖攻擊，造成49死48傷的慘劇。槍手透過臉書直播虐殺過程，製造出高達150萬次的影片上傳量，不但使得臉書疲於奔命，影片的傳播也令臉書遭到抨擊。臉書指出，這要歸咎於那些「不良人士的配合」，他們想方設法將視頻重新分享給其他人。教授蘇·泰特（Sue Tait）分析指出，有些人在談論如何「享受」這些影片時所說的話，是創傷壓力症候群（PTSD）的症狀。

根據《紐約時報中文網》今日報導，曾任職紐西蘭基度城坎特伯雷大學的蘇教授，曾經研究過散播恐怖影像網站「Liveleak」的前身「Ogrish」。受訪時蘇教授表示，一些用戶以淺薄的審美用語來評價這些恐怖影像，並且描述如何從其他類型的影片中獲得更多刺激。蘇教授指出，隨著時間推移，對於恐怖內容的敏感度也會降低，「但在這裡我們看到人們在有意這麼做。」

在基督城槍擊案過後，1位居民在超市偶遇蘇教授和時曾對她表示，搶手的影片他看了2遍，並說到那影片並不如他想像中那樣影響他。「他讓我想起Ogrish上的人」蘇教授說，「我的感受是那個在觀看影片的人有點失望。」

「一些人會談論他們如何享受這些視頻，以及他們的愉悅如何隨著時間減弱，但他們在表達自己如何享受這些東西時說的話，是創傷壓力症候群的症狀。」蘇教授指出，這些人是在描述焦慮。一些用戶網站上重新體驗他們所感受的時刻，就像人在經歷創傷後一樣，但卻帶著一種成就感進行描述。此外，蘇教授說，「我留意到將這種創傷轉移到他人身上的慾望，這樣你便可以讓他人和你一起談論它。」而散播影片，只是整體運作上的其中一環。

外界以為，談論並散播恐怖影片只是少數人的行為。不過該報導表示，專家們一致認為，不要將暴力內容的消費當作一種邊緣現象。史密斯學院電影和媒體研究的助理教授詹妮弗（Jennifer Malkowski）指出，「當你從臉書上看到這些數據資料時，你就面對著這樣的現實。你會意識到，這些視頻並不只有少數不適應環境的人在傳播。」

報導指出，有人認為，基督城槍手對網路運作方式有敏銳的感知，並以此制定了一套複雜的傳播計劃，然而事實正好相反，他真正做的事情要簡單得多，「他打開了世界上最受歡迎的社群媒體，按下一個按鈕，分享。」

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