35年職涯告一段落！ SONY董事長平井一夫宣佈6月退休

2019-03-28 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本SONY公司今天宣布，SONY現任會長（董事長）平井一夫將於6月退休，結束他在SONY公司長達35年的職務。

綜合媒體報導，SONY公司發表聲明，表示會長平井一夫已經確定將在今年6月18日退休，但退休後會繼續擔任SONY的幕後顧問。平井一夫已經在去年將執行長職務交給吉田憲一郎。

平井一夫過去曾擔任SONY執行長長達5年時間，透過縮減企業規模及重整集團重心的各種措施，例如出售Vaio個人電腦部門、調整手機業務方向避免市佔率競爭、加強投資PlayStation遊戲機與手機用影像感測器（CMOS）部門等，成功帶領SONY走出自己的一條路。

平井一夫說，「我相信SONY在吉田先生的領導下，將繼續上下齊心，為SONY創造更美好的未來。因此，我已經確定離開SONY。過去35年SONY一直是我生活中重要的一部份，我想在此對一路上協助過我的SONY員工和貴人們致上最誠摯的謝意」。

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