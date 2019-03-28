英脫歐8選項全遭國會否決 梅伊：協議通過就下台

2019-03-28 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會在當地時間27日晚間7時（台灣時間28日凌晨3時），就8種脫歐選項進行「指示性投票」（indicative vote），結果全部遭到否決。英國首相梅伊（Theresa May）向保守黨議員喊話，只要她兩度遭否決的脫歐協議通過，她就會下台。

8種脫歐指示性投票 全遭國會否決

綜合媒體報導，英國下議院在27日晚間7時，就下議院議長貝爾考（John Bercow）選出的8種脫歐選項進行「指示性投票」，表決出國會偏向的脫歐前景，包括撤回《里斯本條約》第50條、公眾確認投票、留在關稅同盟和無協議脫歐，結果無任何方案獲半數支持。對此，英國脫歐事務大臣巴克萊（Stephen Barclay）說，今天的結果表明梅伊的脫歐協議仍是最佳方案。

梅伊：準備提早辭去首相職位

國會議員進行相關辯論的同時，首相梅伊就她兩度被否決的脫歐協議，與保守黨議員進行協商。梅伊表示，「我非常清楚國會的氣氛，我知道在脫歐的第二階段，大家想採取新的方法，以及新的領導人，而我不會成為阻礙」、「我準備早於我所預期，離開這個職位，為了替我們的國家和政黨做出正確的事。」

梅伊辦公室事後對保守黨議員發出聲明，如果梅伊的脫歐協議能夠在國會通過，保守黨將在5月22日後展開黨魁選舉，選出梅伊的繼任人選。

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