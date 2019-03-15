英國3月29日脫歐跳票！ 國會決議延後期限

2019-03-15 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會下議院在當地時間14日下午5時（台灣時間15日凌晨1時）起，表決一系列脫歐議案，通過延長里斯本條約第50條，決定延後3月29日到期的脫歐期限，反對舉行第2次脫歐公投。

綜合媒體報導，當地時間12日，英國國會以391票反對、242票贊成，第2度否決首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議。13日國會又否決被稱為「硬脫歐」的「無協議脫歐」，但這項表決並無法律拘束力，按現行法律，英國仍可以如期於29日在無協議下脫歐。

英國當地時間14日下午，國會針對政府提出的脫歐大限自3月29日延長的動議，在下議院進行表決，以412票贊成、202票反對通過。梅伊政府提議，如果國會能在3月20日表決通過梅伊的脫歐協議，那麼脫歐期限可能被延長3個月，即為6月30日。

英國國會14日還表決是否應該延後脫歐，舉行第2次脫歐公投的修正動議，以85票贊成、334票反對遭到否決。

《英國廣播公司》（BBC）分析，英國下議院決議延後脫歐後，首相梅伊將向歐盟要求延期，而之後發展可能有7種可能，包含無協議脫歐（硬脫歐）、就梅伊脫歐協議繼續表決、重新談判、二次公投、大選、不信任投票、不脫歐。

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