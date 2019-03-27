紐西蘭百年一見暴雨 大橋曾墊高3次仍不敵洪水...

2019-03-27 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭南島地區近受到強風暴雨襲擊，當地橋樑「懷霍大橋」（Waiho Bridge）雖已墊高3次，仍不敵洪水被一節節沖毀，災情嚴重，昨宣布進入緊急狀態，橋樑維修期則可能需要2週。

綜合外媒報導，紐西蘭西岸大區（West Coast）因遭暴雨襲擊，不少路段受到洪水影響而關閉，尤其「懷霍大橋」被泛濫的河水沖刷後竟有一部分遭沖毀，影片中可見橋梁其餘部分也搖搖欲墜。

《路透》報導，當地雖有約50名遊客受困，不過已經臨時搭建緊急中心避難，並無傳出人員傷亡消息，紐西蘭氣象局表示，按照西海岸的標準來看，該次下暴雨屬於「重大事件」，交通局則呼籲要到紐西蘭旅遊的民眾需多加留意天氣狀況。

談及被沖毀的「懷霍大橋」，市長史密斯（Bruce Smith）說：「從來沒有在這個地區看過如此暴雨的情形。」他表示有信心在2週內將橋樑修復完畢，據了解「懷霍大橋」自2002年來已墊高了3次，卻還是被洪水給沖垮。

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