中國開發新軟體替4.6億年輕人「評分」 建立高科技極權

2019-03-27 10:19

〔編譯陳成良／台北報導〕中國近年推行「社會信用評分系統」監控14億人民，除繳稅、還款等金融信用，交通違規、網路通訊紀錄、網購等紀錄也被列入信用評分當中。現在北京當局又推出一款主要針對4.6億年輕人的信用評分手機軟體，得分高者可以在教育、工作等方面獲得「獎勵」。學者批中共政權面臨統治危機，擔心人民反抗，建立空前的高科技極權。

香港《南華早報》報導，該款名為「優你通」的app由清華紫光集團開發，由中共團中央中央和中國國家發展和改革委員會（國家發改委）同時領導。不同於海外信用分數，該信用評級系統大量蒐集使用者的非經濟和金融行為的信息，如「反社會」行為和參與「志願工作」情況。

該軟體對一個人從教育背景到網購等無所不包的龐大數據進行蒐集、分類和分析，對有「良好」社交紀錄的大學生和應屆畢業生提供獎勵；而考試作弊或者抄襲等「不良行為」則會被扣分。

信用分數的多寡，可決定使用者在應用程式內購買線上課程時的折扣，或者在找工作時是否獲得優先錄取。

據報導，該系統針對18歲到45歲之間大約4.6億的中國年輕人，2月正式發布，用戶可以免費下載。

報導說，這款app的開發者不願意透露他們是根據什麼樣的方法來計算信用分數，並否認加入是否為中共黨員等資料。

開發商中青信用總裁史延瑩稱，目前這一系統主要針對大學生和應屆畢業生在找工作方面提供「獎勵」，但正在計劃擴展到使用者未來在出國留學、租房、旅遊、約會甚至結婚等方面。

紐約大學訪問學者、中國人權律師滕彪受大訪時表示，這實際上是中國加強對社會全面監控，回到極權體制的一系列動作。

滕彪指出，建立社會信用體系，透過大數據、監視鏡頭、DNA採集，透過現在的網際網路術、識別技術等建立一個超級極權體制，這在人類歷史上從來沒有過。

他說：「過去有納粹極權和毛澤東極權體制，但結合網路和高科技的極權體制還沒有過。中共初步建立了這樣一個高科技極權體制，利用信用評級、積分，對人們的日常生活進行事鉅細靡遺的記錄和監視，這是非常可怕的。」

原北大經濟學教授、現旅居美國的夏業告訴《自由亞洲電台》，給青年人信用評分，只是中國當局控制年輕人，尤其是控制大學生的一個新手段而已，「希望他們不要亂說亂動」，形成一個巨大網絡，把大家困在其中。

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