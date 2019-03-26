6歲童遭砍5刀毀容 每天問媽媽：為什麼要砍我？

2019-03-26 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國山西有名6歲女童日前在家門口玩耍時，突遭一名持菜刀的黑衣女子狂砍5刀，母親見狀也奮力搶救，送醫後沒有大礙，但女童臉部傷口過深慘遭毀容，最令人不捨的是，她每天都會問媽媽：「那個壞阿姨為什麼要砍我？」

綜合中媒報導，這名6歲女童家住山西太原橋東街，本月初在從幼兒園放學回家後在家門口騎腳踏車玩耍，不料有名黑衣女子竟持菜刀突然衝向她一陣亂砍。

當時在旁的女童母親雖立刻衝上前，但前後不過幾秒，女童已滿頭鮮血，包含臉部、手部、後腦勺都有大小傷口，人中的肉也整塊都被翻起，之後她緊急將女童送往醫院接受治療。

事發後，行兇的女子也被警方逮捕，但疑似患有思覺失調症，暫被強制住院治療即進行醫學鑑定，行兇動機也尚待釐清。兇嫌家屬透露，家中經濟狀況不佳，無法負擔相關賠償。

相關報導指出，女童送醫後雖無性命危險，但醫生表示，女童頭臉中4刀、左手小指1刀深可見骨，由於臉部傷口過深，未來還需接受多次整容手術，但手術後仍會留下疤痕。女童母親為此心痛表示，以前女兒特別喜歡照鏡子，現在一看到人就拿東西遮住自己的臉，且對於龐大的醫療費家屬也深感無力，光是即將進行的首次整容手術要價至少就要30萬元人民幣（約台幣138萬元）。

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