日本牽制中國 新增奄美、宮古陸自駐地部署近千人

2019-03-26 18:34

〔駐日特派員林翠儀／東京26日報導〕日本為強化西南群島防衛以對抗來自中國的威脅，將在鹿兒島縣奄美大島和沖繩縣宮古島新設陸上自衛隊屯駐地，奄美大島預定部署560人，宮古島則將新增380人。

日本防衛相岩屋毅於26日內閣會議後記者宣布這項消息，他表示，西南地區是守護日本的最前線，希望能建立確實的防衛力和抑制力。

日本的南西諸島是指從鹿兒島縣的大隅群島到沖繩縣與那國島，全長將近1200公里的離島前線，鑑於中國海洋進出開始活躍，防衛省在2014年到2018年中期防衛力整備計畫開始加強西南群島防衛，2016年3月，日本最西端的與那國島首先設置了160人編制的沿岸監視隊。

未來距離台灣最近的石垣島也預定部署陸自部隊，屯駐地的準備工程已於3月初開始動工，未來可能將部署警備隊和飛彈部隊約500至600人左右。

日本朝日新聞報導，去年底制定的新版防衛計畫大綱將強化「西南防守」，內容明記新設運輸部隊以提供離島部隊的補給、保有島嶼防衛用的高速滑空彈部隊等，水陸機動團至西南離島進行離島奪還訓練也列入計畫中。這次宣布新設離島陸自屯駐地也是「西南防守」的一部分。

新的屯駐地包括鹿兒島縣奄美大島和沖繩縣宮古島，兩地均設有飛彈和警備部隊。飛彈部隊擁有SSM反艦飛彈和SAM防空飛彈，對於通過周邊海峽的中國軍艦和軍機具有牽制作用。警備隊則在有事之際進行最初的應變，並防守機場和港灣以利島外的支援部隊抵達。

奄美大島的奄美屯駐地將部署350人、瀨戶內屯駐地為210人部署的宮古島屯駐地初期部署380人警備部隊，2020年以後配合防空和反艦飛彈部隊進駐，可能增加到700至800人。

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