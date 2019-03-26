Apple上架iPhone SE特別版！最便宜只賣7695元

美國官網悄悄上架了iPhone SE特別版，包括32GB及128GB版本，32GB價格249美元（約新台幣7695元）。（圖翻攝自Apple 美國官網）

2019-03-26 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕今（26）晨蘋果公司（Apple）發表4大全新服務「Apple News+」、「Apple Card」、「Apple Arcade」與「Apple TV+」，但由於發表會未推出新硬體，讓許多引頸期盼IPhone SE2的果粉相當失望。然而蘋果並未放棄SE，在發表會後SE特別版於官網悄悄上架，但僅有美國官網可購買。

iPhone SE於2016年開始銷售，使用iPhone 6s的A9處理器以及iPhone 6+的收發訊號組件、各種感應器等外圍組件，外觀、螢幕組件則是採用iPhone 5s的零件，由於價格親民且划算，不少網友對SE相當期待，先前也有消息指出，蘋果將於此次發表會中推出SE2。然而這次發表會蘋果將重點全放在服務，唯一能稱是「硬體」的也只有Apple Card的實體卡片。

不過，蘋果並未完全「放生」SE，美國官網悄悄上架了iPhone SE特別版，包括32GB及128GB版本，共有4個配色可以選擇，分別是銀色、灰色、玫瑰金和金色，其中32GB價格249美元（約新台幣7695元）、128GB價格為299美元（約新台幣9240元）。

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