梅伊：支持票數仍不足以通過脫歐協議

2019-03-26 01:07

〔中央社〕英國首相梅伊（Theresa May）今天對國會議員表示，目前她的脫歐協議在國會取得的支持，仍舊不足以讓協議在國會闖關，她將繼續努力推動在本週舉行第3次表決。

脫歐協議今年1月15日第一次在國會表決時，以432票反對、202票支持遭到否決。3月13日二度表決時，以391票反對、242票支持再度遭到否決，梅伊一直未能拉近多達100多票的差距。

英國脫離歐盟進入倒數計時，歐盟已經表明，如果脫歐協議在國會過關，就能把脫歐協議期限延後到5月22日，但若沒有過關，英國就必須在4月12日之前決定下一步。

有關梅伊可能遭到逼宮謠言在週末傳得沸沸揚揚，但被認為可能是臨時首相競爭者之一的環境大臣戈夫（Michael Gove）出面破謠，表示「現在不是更換船長的好時機」。

梅伊今天上午主持緊急內閣會議後，傳出會議氣氛相對「正面」，梅伊似乎在短時間內仍能坐穩首相大位。

雖然梅伊的位子暫時保住了，但會議並沒有為脫歐的下一步訂定清楚策略，目前仍不清楚第3次脫歐表決將在哪一天舉行。

梅伊下午在國會發言表示，依照目前情況看來，她得到的支持不足以讓脫歐協議在國會通過。

她表示：「我仍舊認為，正確的道路是讓英國儘早脫離歐盟，這個日期現在已延後至5月22日。但遺憾的是，現階段我並沒有能讓脫歐協議在國會第3次有意義投票中獲得通過的支持票數。」

梅伊說：「我會繼續和國會同僚協商，贏得支持，讓我們能在這週進行投票，確保脫歐。」

保守黨的友黨、北愛爾蘭民主聯盟黨（DUP）領導人佛斯特（Arlene Foster）上午在內閣會議中與梅伊通話時表示，DUP仍舊沒有改變立場，不會支持梅伊的脫歐協議。（編輯：張佑之）

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