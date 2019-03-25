美佛州校園槍擊案 倖存者一週內爆2人自殺

美國佛州道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）去年2月發生大規模槍擊案，17死、多人受傷，倖存者在近一週的時間，連續2人自殺，且都是舉槍轟頭自殺。（資料照，美聯）

2019-03-25 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕去年2月，美國佛州道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）發生大規模槍擊案，17名學生和教職人員遇害，另有多人受傷，為美國歷史上死傷最嚴重的高中槍擊事件。但在倖存者中，卻在近一週的時間，連續2人自殺，且都是舉槍轟頭自殺。

綜合媒體報導，倖存者中，第1名自殺的是本月17日，19歲的女生艾洛（Sydney Aiello）在槍擊案中逃過一劫，可是，她的親密朋友卻在事件中喪生，使得原本開朗的艾洛變得害怕上課及易陷入悲情緒，今年被確診為創傷後壓力症候群（PTSD）。

就在艾洛自殺後的第6天，即本月23日，另一名槍擊事件的倖存者又傳出自殺，這是一名高二男生，在家中舉槍自盡，警方正在調查死因。

佛州帕克蘭的道格拉斯高中槍擊案中，之前已有17人喪命，而今這兩名自殺人命也被算上，等於槍擊案死者增至19人。

道格拉斯高中槍擊的倖存者家長中，已有人設立預防自殺基金，提為需要者提供幫助。

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